В понедельник, 31-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и белградская «Црвена Звезда». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Турецкая часть сборов текущего лидера чемпионата Украины по футболу подходит к завершению матчем против одной из сильнейших команд Сербии. «Црвена Звезда» в плане подготовки идет в схожем с «горняками» темпе, поэтому будет достаточно интересно понаблюдать за соперничеством команд на равных. Даже результаты обоих коллективов на сборах в чем-то схожи, поэтому сильнейшего определить заранее точно не получится. Впрочем, в последних двух контрольных встречах эти соперники и вовсе не забивали друг другу голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Црвена Звезда».