Шахтер назвал соперников по спаррингам в Турции

Команда Робрто Де Дзерби проведет три контрольных матча

  • 13.01.2022 17:55
  • 940 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер назвал соперников по спаррингам в Турции
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» сегодня вышел из отпуска и вскоре отправится на первый зимний сбор в Турцию. Там команда проведет три контрольных матча.

«Шахтер» опубликовал расписание спаррингов и назвал соперников, с которыми сыграет в Турции:

24 января, 16:00. «Шахтер» – «Вольфсбергер» (Вольфсберг, Австрия)

28 января, 16:00. «Шахтер» – «Шахтер» (Солигорск, Беларусь)

31 января, 16:00. «Шахтер» – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    APL
    APL, 13.01.2022 18:26
    0
    RomanEnakievo.., 13.01.2022 18:22
    Интересно, как они с белорусами играть собрались, если белорусским клубам батька запретил сборы за границей проводить?
    Спецрейсом через мордор полетять до бацькі в гості, там і зіграють на галявині біля Польського кордону, а потім викинуть в інсту спільне фото з біженцями в їх підтримку
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    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 13.01.2022 18:22
    0
    Интересно, как они с белорусами играть собрались, если белорусским клубам батька запретил сборы за границей проводить?
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    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 13.01.2022 18:16
    -1
    Очень хорошие спаринги.Ну у Динамо получше они играют с Расинг Унион (Люксембург)!Как так ?
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