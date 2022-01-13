Шахтер назвал соперников по спаррингам в Турции

«Шахтер» сегодня вышел из отпуска и вскоре отправится на первый зимний сбор в Турцию. Там команда проведет три контрольных матча.
«Шахтер» опубликовал расписание спаррингов и назвал соперников, с которыми сыграет в Турции:
24 января, 16:00. «Шахтер» – «Вольфсбергер» (Вольфсберг, Австрия)
28 января, 16:00. «Шахтер» – «Шахтер» (Солигорск, Беларусь)
31 января, 16:00. «Шахтер» – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
Источник — ФК Шахтер Донецк
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