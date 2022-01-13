ФОТО. Шахтер вышел из отпуска. Игроки готовятся к вылету в Турцию

Медосмотр растянется на три дня

  • 13.01.2022 13:30
  • 830 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Шахтер вышел из отпуска. Игроки готовятся к вылету в Турцию
© shakhtar.com

Завершился отпуск у футболистов «Шахтера», которые сегодня прибыли в расположение клуба для прохождения медосмотра.

В течение трех дней футболисты группами пройдут плановый медосмотр перед отлетом на первый сбор в Турцию.

В четверг в столичную клинику приехали восемь игроков «Шахтера»: Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

В пятницу и субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, «Шахтер» отправится на сбор в Турцию.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.01.2022 14:13
    0
    Блин там на нервах
    Переправь наверх Олег
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.01.2022 14:07
    0
    ABOBA, 13.01.2022 13:42
    Ждём Нереса
    Максим это ты ? АБОБА
    Ждуны
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 13.01.2022 14:10 (изменен)
    -1
    Алексей Голяченко, 13.01.2022 14:09
    Вот тут ты Олег в точку. ВСЕ наверх с подвала, бурбас открыл крышку ямы
    Лёшенька, не суди всех по себе.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.01.2022 14:09
    -1
    Face Control, 13.01.2022 13:43
    Весь мир в ожидании, все на нервах!
    Вот тут ты Олег в точку. ВСЕ наверх с подвала, бурбас открыл крышку ямы
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 13.01.2022 13:43
    -2
    ABOBA, 13.01.2022 13:42
    Ждём Нереса
    Весь мир в ожидании, все на нервах!
    Ссылка
    ABOBA
    online
    ABOBA, 13.01.2022 13:42
    -2
    Ждём Нереса
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 13.01.2022 13:31
    -5
    С возвращением лучшие!
    Ссылка
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