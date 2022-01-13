ФОТО. Шахтер вышел из отпуска. Игроки готовятся к вылету в Турцию

Завершился отпуск у футболистов «Шахтера», которые сегодня прибыли в расположение клуба для прохождения медосмотра.

В течение трех дней футболисты группами пройдут плановый медосмотр перед отлетом на первый сбор в Турцию.

В четверг в столичную клинику приехали восемь игроков «Шахтера»: Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

В пятницу и субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, «Шахтер» отправится на сбор в Турцию.