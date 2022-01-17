Мариуполь проходит медосмотр

Азовцы вышли из отпуска

  • 17.01.2022 13:13
  • 244 просмотра
  • 2 комментария
Мариуполь проходит медосмотр
© ФК Мариуполь

17 января «Мариуполь» вышел из отпуска. Футболисты проходят обследование у профильных врачей, сдают необходимые анализы, а также делают УЗИ сердца и внутренних органов.

Клинику посетили уэе 14 игроков: Турбаевский, Жук, Стасюк, Меличенко, Удод, Чех, Мишнев, Топалов, Петерман, Хромей, Шостак, Плакса, Вьюнник и Свитюха.

Вторая группа пройдет медообследование 18 января. После медосмотра азовцы приступят непосредственно к тренировкам.

Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 17.01.2022 14:23
    0
    Face Control, 17.01.2022 13:45
    Удачи самой талантливой молодёжке страны.
    Це та, яка Ренату по-п'яні дзвонить ?
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    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 13:45
    -1
    Удачи самой талантливой молодёжке страны.
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