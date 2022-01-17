Мариуполь проходит медосмотр

17 января «Мариуполь» вышел из отпуска. Футболисты проходят обследование у профильных врачей, сдают необходимые анализы, а также делают УЗИ сердца и внутренних органов.
Клинику посетили уэе 14 игроков: Турбаевский, Жук, Стасюк, Меличенко, Удод, Чех, Мишнев, Топалов, Петерман, Хромей, Шостак, Плакса, Вьюнник и Свитюха.
Вторая группа пройдет медообследование 18 января. После медосмотра азовцы приступят непосредственно к тренировкам.
Источник — ФК Мариуполь
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