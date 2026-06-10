В Полесье обвинили Маркевича в неуважении. Конфликты и недоразумения

Капитан «Полесья» Сергей Чоботенко вспомнил период выступлений за «Мариуполь», когда команду возглавлял Остап Маркевич.

«От каждого тренера стараешься взять для себя что-то полезное. Даже если не планируешь в будущем работать тренером, все равно наблюдаешь за методами работы.

Если говорить об Остапе Маркевиче, то мне показалось, что у него не было достаточного уважения к своим помощникам. Внутри тренерского штаба постоянно возникали конфликты и недоразумения. Из-за этого атмосфера выглядела неестественной.

На мой взгляд, именно такие моменты повлияли на результаты команды. Все, что происходит в коллективе, начинается с главного тренера. Он должен объединять вокруг себя людей, а тогда, кажется, было больше выяснения отношений, чем футбола.

В то же время как к специалисту у меня к нему претензий нет. У команды была выработанная игра, тренировки были качественными и интересными. Как тренера я могу оценить его положительно. А вот что касается человеческих качеств в коллективе, то вопросы возникали не только у меня», – рассказал Чоботенко.