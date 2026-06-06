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  4. Лидер Полесья заявил, что у него динамовское сердце
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 01:32 |
219
0

Лидер Полесья заявил, что у него динамовское сердце

Чоботенко высказался о киевском клубе

06 июня 2026, 01:32 |
219
0
Лидер Полесья заявил, что у него динамовское сердце
ФК Полесья. Сергей Чоботенко
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Центральный защитник и капитан житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко поделился теплыми воспоминаниями о киевском «Динамо», за которое ранее выступал.

«На сам клуб обиды нет. Я с большим уважением отношусь к «Динамо» и ко всем людям, которые там работали.

Динамовское сердце у меня все равно остается. Я провел в клубе около пяти лет – с 15 до почти 20 лет. Это был уже сознательный возраст, когда формируется настоящая привязанность к команде. Именно тогда и появилась любовь к «Динамо», – рассказал капитан «Полесья».

Ранее защитник «Полесья» Житомир Сергей Чоботенко поделился впечатлениями от игры нападающего «Динамо» Киев Матвея Пономаренко.

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Сергей Чоботенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
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