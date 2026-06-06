Лидер Полесья заявил, что у него динамовское сердце

Центральный защитник и капитан житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко поделился теплыми воспоминаниями о киевском «Динамо», за которое ранее выступал.

«На сам клуб обиды нет. Я с большим уважением отношусь к «Динамо» и ко всем людям, которые там работали.

Динамовское сердце у меня все равно остается. Я провел в клубе около пяти лет – с 15 до почти 20 лет. Это был уже сознательный возраст, когда формируется настоящая привязанность к команде. Именно тогда и появилась любовь к «Динамо», – рассказал капитан «Полесья».

Ранее защитник «Полесья» Житомир Сергей Чоботенко поделился впечатлениями от игры нападающего «Динамо» Киев Матвея Пономаренко.