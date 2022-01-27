Металлист 1925
0 : 4
Брегальница
27.01.2022, FT

Металлист 1925 разгромно проиграл Брегальнице

Харьковская команда неудачно провела первый поединок на сборе в Турции

  • 27.01.2022 19:19
  • 1079 просмотров
  • 5 комментариев
Металлист 1925 разгромно проиграл Брегальнице
© ФК Металлист 1925

В четверг, 27 января, харьковский «Металлист 1925» в первом товарищеском матче ан учебно-тренировочном сборе в Турции проиграл «Брегальнице» из Северной Македонии со счетом 0:4.

«Металлист 1925» — «Брегальница» — 0:4
Голы: Георгиев 32, Алтиперковски, 56, 88, Додев 71

«Металлист 1925»: Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Потомков Ю., Эмере, Безуглый, Русин, Габелок (к), Крыськив, Ременюк, Пономарь
Запас: Потимков И., Капинус, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруэке, Задерака, Батюшин, Коваленко И., Островский

Источник — ФК Металлист 1925

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dadlismit
    online
    dadlismit, 27.01.2022 19:53
    +3
    Да, слить какой-то непонятной Рыгальнице 0-4, это конечно жесть ...
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 27.01.2022 20:40
    0
    Так держать
    Ссылка
    CAHbI4
    online
    CAHbI4, 27.01.2022 20:36
    0
    dadlismit, 27.01.2022 19:53
    Да, слить какой-то непонятной Рыгальнице 0-4, это конечно жесть ...
    Оказалось, мы непонятнее их непонятных.
    Ссылка
    Fitness2643
    Fitness2643, 27.01.2022 19:59
    0
    dadlismit, 27.01.2022 19:53
    Да, слить какой-то непонятной Рыгальнице 0-4, это конечно жесть ...
    Сборная с Шевой еле их страну прошла на Евро, не удивлен
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 27.01.2022 19:46
    0
    Что-то наши клубы не блистают.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности