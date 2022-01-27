Металлист 1925 разгромно проиграл Брегальнице

В четверг, 27 января, харьковский «Металлист 1925» в первом товарищеском матче ан учебно-тренировочном сборе в Турции проиграл «Брегальнице» из Северной Македонии со счетом 0:4.
«Металлист 1925» — «Брегальница» — 0:4
Голы: Георгиев 32, Алтиперковски, 56, 88, Додев 71
«Металлист 1925»: Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Потомков Ю., Эмере, Безуглый, Русин, Габелок (к), Крыськив, Ременюк, Пономарь
Запас: Потимков И., Капинус, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруэке, Задерака, Батюшин, Коваленко И., Островский
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.