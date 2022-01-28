В первом товарищеском поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» разгромно проиграл «Брегальнице» со счетом 0:4.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Брегальница» — 0:4
Голы: Георгиев 32, Алтиперковски, 56, 88, Додев 71
Источник — ФК Металлист 1925
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