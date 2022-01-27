ВИДЕО. Металлист 1925 прилетел в Турцию

Утром в четверг, 27 января, харьковский «Металлист 1925» прилетел в Турцию для прохождения учебно-тренировочного сбора.
Главный тренер клуба Валерий Кривенцов взял на сбор 27 футболистов.
Уже в четверг «Металлист 1925» проведет свой первый товарищеский матч на сборах. Харьковчане сыграют с «Брегальницей» из Северной Македонии. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по киевскому времени.
Источник — ФК Металлист 1925
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