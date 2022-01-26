Одним из последних. Металлист 1925 отправился на сбор в Турцию

«Металлист 1925» одним из последних среди клубов УПЛ отправился на сбор в Турцию, где команда будет работать до 19 февраля.
Наставник Валерий Кривенцов взял на сбор 27 игроков.
Вратари: Денис Сидоренко, Денис Шелихов, Максим Коваленко, Игорь Потимков.
Защитники: Дмитрий Капинус, Максим Жичиков, Евгений Ткачук, Соломони Кверквелия, Михаил Шершень, Юрий Потимков, Никита Безуглый, Иван Коваленко и Сергей Ченбай.
Полузащитники: Артем Габелок, Дмитрий Кравченко, Дмитрий Крыськив, Максим Задерака, Ростислав Русин, Юрий Батюшин, Андрей Ременюк, Дерек, Антоний Эмере и Кевин Дуруэке.
Нападающие: Виталий Пономарь, Марлисон, Владислав Островский и Илья Зубков.
Источник — ФК Металлист 1925
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