Одним из последних. Металлист 1925 отправился на сбор в Турцию

Харьковчане будут работать в Турции

  • 26.01.2022 19:56
  • 156 просмотров
  • 0 комментариев
Одним из последних. Металлист 1925 отправился на сбор в Турцию
© metalist.ua

«Металлист 1925» одним из последних среди клубов УПЛ отправился на сбор в Турцию, где команда будет работать до 19 февраля.

Наставник Валерий Кривенцов взял на сбор 27 игроков.

Вратари: Денис Сидоренко, Денис Шелихов, Максим Коваленко, Игорь Потимков.

Защитники: Дмитрий Капинус, Максим Жичиков, Евгений Ткачук, Соломони Кверквелия, Михаил Шершень, Юрий Потимков, Никита Безуглый, Иван Коваленко и Сергей Ченбай.

Полузащитники: Артем Габелок, Дмитрий Кравченко, Дмитрий Крыськив, Максим Задерака, Ростислав Русин, Юрий Батюшин, Андрей Ременюк, Дерек, Антоний Эмере и Кевин Дуруэке.

Нападающие: Виталий Пономарь, Марлисон, Владислав Островский и Илья Зубков.

Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности