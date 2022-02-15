Львов сыграл вничью с датским клубом в спарринге

Команда Олега Дулуба не смогла обыграть «Вендсюссель»

  • 15.02.2022 14:42
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Львов сыграл вничью с датским клубом в спарринге
© ПФК Львов

ПФК «Львов» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч против датского клуба «Вендсюссель».

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. В составе украинской команды голом отметился Назарий Ныч.

Контрольный матч

«Львов» – «Веннсюссель» – 1:1
Гол: Ныч (66)

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Dmytro Dmytro, 15.02.2022 15:13
    0
    Фек@л) ніч?)))
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