Львов сыграл вничью с датским клубом в спарринге

ПФК «Львов» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч против датского клуба «Вендсюссель».
Поединок завершился вничью со счетом 1:1. В составе украинской команды голом отметился Назарий Ныч.
Контрольный матч
«Львов» – «Веннсюссель» – 1:1
Гол: Ныч (66)
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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