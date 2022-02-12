Заря не смогла обыграть казахстанский Окжетпес

Луганская «Заря» в очередном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграла с представителем Казахстана, клубом «Окжетпес».
Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Заря» - «Окжетпес» - 1:1
Голы: Гильерме, 9 - 23.
«Заря»: Жилкин (Сапутін, 46), Абдуллаев, Алефиренко, Байрук, Дубко, Гільерме, Хлань (Нагнойний, 46), Скорко (Кочергин, 80), Смиян, Снурницын, Тлумак.
Сегодня, 12 февраля, в 15:00 «Заря» сыграет еще один товарищеский матч против «Оденсе» (Дания).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.