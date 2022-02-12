Заря не смогла обыграть казахстанский Окжетпес

Еще одна ничья на сборах в Турции

  • 12.02.2022 12:27
  • 227 просмотров
  • 1 комментарий
Заря не смогла обыграть казахстанский Окжетпес
© ФК Заря

Луганская «Заря» в очередном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграла с представителем Казахстана, клубом «Окжетпес».

Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Заря» - «Окжетпес» - 1:1
Голы: Гильерме, 9 - 23.

«Заря»: Жилкин (Сапутін, 46), Абдуллаев, Алефиренко, Байрук, Дубко, Гільерме, Хлань (Нагнойний, 46), Скорко (Кочергин, 80), Смиян, Снурницын, Тлумак.

Сегодня, 12 февраля, в 15:00 «Заря» сыграет еще один товарищеский матч против «Оденсе» (Дания).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    roman75zpr, 12.02.2022 12:43
    +1
    Если уж писать "не смогла обыграть", а не просто сыграла вничью, тогда в заголовке надо писать и ..не основным составов...
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