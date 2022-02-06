Александрия сыграла вничью с датским клубом Рандерс

Украинская «Александрия» разошлась миром с датским клубом «Рандерс» (2:2) в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах.
«Александрия» — «Рандерс» — 2:2
Голы: Спинелли, 40, Третьяков, 53 — ?, 43, ?, 67
«Александрия»: Олег Билык, Иван Калюжный, Клаудио Спинелли, Денис Мирошниченко, Владислав Калитвинцев, Денис Костышин, Артур Авагимян, Александр Демченко, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра.
Запасные: Валентин Горох, Георгий Ермаков, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко, Богдан Белошевский, Эмиль Мустафаев, Владимир Одарюк, Никита Сытников, Юрий Копына, Андрей Андрейчук, Денис Устименко
Источник — ФК Александрия
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