Ингулец
0 : 0
Медзь
10.02.2022, FT

Ингулец на сборах в Турции сыграл вничью с польским клубом

Команды голов не забивали

  • 10.02.2022 17:48
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Ингулец на сборах в Турции сыграл вничью с польским клубом
© ФК Ингулец

«Ингулец» расписал мировую в контрольном матче против польского клуба «Медзь» на сборе в Турции. Команды ушли с поля без забитых мячей.
 
За 10 минут до завершения матча арбитр едва не прекратил игру из-за конфликта, возникшего между Ильей Цурканом и 99-м номером соперника Йенсом Гаммелби, когда на поле выбежали полные составы обеих команд вместе с тренерскими штабами, но футболисты успокоились и игра была продолжена.
 
Следующий матч «Ингулец» проведет 13 февраля против «Астаны». 
 
Товарищеский матч

«Ингулец» – «Медзь» – 0:0

Источник — ФК Ингулец

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