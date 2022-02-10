Ингулец на сборах в Турции сыграл вничью с польским клубом

«Ингулец» расписал мировую в контрольном матче против польского клуба «Медзь» на сборе в Турции. Команды ушли с поля без забитых мячей.



За 10 минут до завершения матча арбитр едва не прекратил игру из-за конфликта, возникшего между Ильей Цурканом и 99-м номером соперника Йенсом Гаммелби, когда на поле выбежали полные составы обеих команд вместе с тренерскими штабами, но футболисты успокоились и игра была продолжена.



Следующий матч «Ингулец» проведет 13 февраля против «Астаны».



Товарищеский матч

«Ингулец» – «Медзь» – 0:0