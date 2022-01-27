Александрия
0 : 1
Балкани
27.01.2022, FT

Александрия в спарринге минимально проиграла команде Балкани

Команда УПЛ провела третий спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции

  • 27.01.2022 20:40
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Александрия в спарринге минимально проиграла команде Балкани
© ФК Александрия

«Александрия» провела третий спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником стал косовский футбольный клуб «Балкани» (0:1). Единственный мяч в этой встрече был забит на 29-й минуте в ворота Олега Билыка.

Третью игру подряд тренерский штаб «Александрии» продолжает экспериментировать с составом, отыскивая оптимальный вариант и предоставляя возможность всем игрокам команды показать себя «в действии».

На понедельник, 31 января, у команды запланированы сразу два спарринга: с датским футбольным клубом «Вайле» и с командой из Казахстана «Каспий».

Источник — ФК Александрия

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 27.01.2022 21:37
    0
    Почему играют с непризнанным нами Косово?
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