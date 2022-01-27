Александрия в спарринге минимально проиграла команде Балкани

«Александрия» провела третий спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником стал косовский футбольный клуб «Балкани» (0:1). Единственный мяч в этой встрече был забит на 29-й минуте в ворота Олега Билыка.

Третью игру подряд тренерский штаб «Александрии» продолжает экспериментировать с составом, отыскивая оптимальный вариант и предоставляя возможность всем игрокам команды показать себя «в действии».

На понедельник, 31 января, у команды запланированы сразу два спарринга: с датским футбольным клубом «Вайле» и с командой из Казахстана «Каспий».