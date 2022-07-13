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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 12:45 | Обновлено 13 июля 2022, 13:09
212
0

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

13 июля 2022, 12:45 | Обновлено 13 июля 2022, 13:09
212
0
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
ФК Динамо Киев

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных матчей команд украинской Премьер-лиги на летних учебно-тренировочных сборах в 2022 году.

Клуб Первый сбор Второй сбор

Начало подготовки:

11.07

14.07 - 30.07 (Нидерланды)

Контрольные матчи:

26.07. Шахтер – Аякс (Нидерланды)

30.07. Шахтер – Утрехт (Нидерланды)

Пока неизвестно

Начало подготовки:

19.06

24.06 - 09.07 (Швейцария)

Контрольные матчи:

26.06. Динамо – Ивердон-Спорт (Швейцария) – 1:1

29.06. Динамо – Лозанна (Швейцария) – 0:2

02.07. Динамо – Сьон (Швейцария) – 1:0

05.07. Динамо – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0

07.07. Динамо – Сьон-2 (Швейцария) – 6:1

09.07. Динамо – Люцерн (Швейцария) – 2:1

12.07. Динамо – Лион (Франция) – 3:1

12.07. Динамо – Лион (Франция) – 0:3

15.07. Динамо – Антверпен (Бельгия)

29.07. Динамо – Эвертон (Англия)

Пока неизвестно

Начало подготовки:

04.07

04.07 - 22.07 (Словения)

Контрольные матчи:

08.07. Днепр-1 – Чарда (Словения) – 14:0

14.07. Днепр-1 – Арис (Кипр)

21.07. Днепр-1 – Бейтар (Израиль)

22.07. Днепр-1 – Аль-Наср (Саудовская Аравия)

Пока неизвестно

Начало подготовки:

28.06

29.06 - (Польша)

Контрольные матчи:

08.07. Заря – Легия (Польша) – 1:2

13.07. Заря – Легионовия (Польша)

Пока неизвестно

Начало подготовки:

06.06

6.06 - 3.07 (Полтава)

Контрольные матчи:

23.06. Ворскла – Горняк-Спорт – 4:0

28.06. Ворскла – Полтава – 1:0

04.07 - (Польша)

Контрольные матчи:

06.07. Ворскла – Гурник (Польша) – 1:2

09.07. Ворскла – Радомяк (Польша) – 1:2

09.07. Ворскла – Радомяк (Польша) – 2:1

Начало подготовки:

23.06

23.06 - 28.06 (Александрия)

Контрольные матчи:

25.06. Александрия – Кремень – 3:0

01.07 - (Александрия)

Контрольные матчи:

06.07. Александрия – Полтава – 1:2

12.07. Александрия – Кривбасс – 1:1

Начало подготовки:

20.06

20.06 - 22.07 (Ковалевка)

Контрольные матчи:

07.07. Колос – Полесье Ставки – 3:1

08.07. Колос – Нива Бузова – 1:0

06.08. Колос – Верес

Пока неизвестно

Начало подготовки:

04.07

04.07 - 18.07 (Ровно)

Контрольные матчи:

13.07. Верес – Львов U-19

21.07. Верес – Карпаты

24.07. Верес – Львов

29.07. Верес – Минай

06.08. Верес – Колос

09.08. Верес – ЛНЗ

13.08. Верес – Рух

Пока неизвестно

Начало подготовки:

04.07

04.07 - 15.07 (Счастливое, Киевская область)

Спарринги не запланированы

17.07 - (Счастливое, Киевская область)

Начало подготовки:

20.06

20.06 - (Винники, Львовская область)

Контрольные матчи:

26.06. Рух – Прикарпатье U-19 – 3:0

26.06. Рух – Прикарпатье – 1:2

09.07. Рух – Ягеллония (Польша) – 2:1

13.08. Рух – Верес

Пока неизвестно

Начало подготовки:

30.06

30.06 - (Львов)

Контрольные матчи:

24.07. Львов – Верес

Пока неизвестно

Начало подготовки:

17.06

17.06 - (Одесса)

Контрольные матчи:

29.06. Черноморец – Балканы – 3:1

09.07. Черноморец – Зимбру (Молдова) – 3:0

Пока неизвестно

Начало подготовки:

26.06

27.06 - 10.07 (Петрово, Кировоградская область)

Контрольные матчи:

07.07. Ингулец – Кремень – 4:1

11.07 -

17.07. Ингулец – Кривбасс

Начало подготовки:

01.07

01.07 - 30.07 (Минай, Закарпатская область)

Контрольные матчи:

26.06. Минай – Васт – 3:1

03.07. Минай – Локомотив-Чоп – 6:0

09.07. Минай – Севлюш – 4:0

29.07. Минай – Верес

31.07 - 12.08 (Хуст)

Начало подготовки:

14.06

14.06 - (Турция)

Контрольные матчи:

25.06. Металлист – Ботев (Болгария) – 1:2

01.07. Металлист – Истанбул Башакшехир (Турция) – 0:3

07.07. Металлист – Антальяспор (Турция) – 1:0

Пока неизвестно

Начало подготовки:

21.06

22.06 - 02.07 (Кривой Рог)

06.07 - 19.07 (Кривой Рог)

Контрольные матчи:

12.07. Кривбасс – Александрия – 1:1

17.07. Кривбасс – Ингулец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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