Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных матчей команд украинской Премьер-лиги на летних учебно-тренировочных сборах в 2022 году.
|Клуб
|Первый сбор
|Второй сбор
|
Начало подготовки:
|
14.07 - 30.07 (Нидерланды)
Контрольные матчи:
26.07. Шахтер – Аякс (Нидерланды)
30.07. Шахтер – Утрехт (Нидерланды)
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
24.06 - 09.07 (Швейцария)
Контрольные матчи:
26.06. Динамо – Ивердон-Спорт (Швейцария) – 1:1
29.06. Динамо – Лозанна (Швейцария) – 0:2
02.07. Динамо – Сьон (Швейцария) – 1:0
05.07. Динамо – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0
07.07. Динамо – Сьон-2 (Швейцария) – 6:1
09.07. Динамо – Люцерн (Швейцария) – 2:1
12.07. Динамо – Лион (Франция) – 3:1
12.07. Динамо – Лион (Франция) – 0:3
15.07. Динамо – Антверпен (Бельгия)
29.07. Динамо – Эвертон (Англия)
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
04.07 - 22.07 (Словения)
Контрольные матчи:
08.07. Днепр-1 – Чарда (Словения) – 14:0
14.07. Днепр-1 – Арис (Кипр)
21.07. Днепр-1 – Бейтар (Израиль)
22.07. Днепр-1 – Аль-Наср (Саудовская Аравия)
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
29.06 - (Польша)
Контрольные матчи:
08.07. Заря – Легия (Польша) – 1:2
13.07. Заря – Легионовия (Польша)
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
6.06 - 3.07 (Полтава)
Контрольные матчи:
23.06. Ворскла – Горняк-Спорт – 4:0
28.06. Ворскла – Полтава – 1:0
|
04.07 - (Польша)
Контрольные матчи:
06.07. Ворскла – Гурник (Польша) – 1:2
09.07. Ворскла – Радомяк (Польша) – 1:2
|
Начало подготовки:
23.06
|
23.06 - 28.06 (Александрия)
Контрольные матчи:
25.06. Александрия – Кремень – 3:0
|
01.07 - (Александрия)
Контрольные матчи:
06.07. Александрия – Полтава – 1:2
12.07. Александрия – Кривбасс – 1:1
|
Начало подготовки:
20.06
|
20.06 - 22.07 (Ковалевка)
Контрольные матчи:
07.07. Колос – Полесье Ставки – 3:1
08.07. Колос – Нива Бузова – 1:0
06.08. Колос – Верес
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
04.07 - 18.07 (Ровно)
Контрольные матчи:
13.07. Верес – Львов U-19
21.07. Верес – Карпаты
24.07. Верес – Львов
29.07. Верес – Минай
06.08. Верес – Колос
09.08. Верес – ЛНЗ
13.08. Верес – Рух
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
04.07 - 15.07 (Счастливое, Киевская область)
Спарринги не запланированы
|
17.07 - (Счастливое, Киевская область)
|
Начало подготовки:
|
20.06 - (Винники, Львовская область)
Контрольные матчи:
26.06. Рух – Прикарпатье U-19 – 3:0
26.06. Рух – Прикарпатье – 1:2
09.07. Рух – Ягеллония (Польша) – 2:1
13.08. Рух – Верес
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
30.06
|
30.06 - (Львов)
Контрольные матчи:
24.07. Львов – Верес
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
17.06 - (Одесса)
Контрольные матчи:
29.06. Черноморец – Балканы – 3:1
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
26.06
|
27.06 - 10.07 (Петрово, Кировоградская область)
Контрольные матчи:
07.07. Ингулец – Кремень – 4:1
|
11.07 -
17.07. Ингулец – Кривбасс
|
Начало подготовки:
01.07
|
01.07 - 30.07 (Минай, Закарпатская область)
Контрольные матчи:
26.06. Минай – Васт – 3:1
03.07. Минай – Локомотив-Чоп – 6:0
09.07. Минай – Севлюш – 4:0
29.07. Минай – Верес
|
31.07 - 12.08 (Хуст)
|
Начало подготовки:
|
14.06 - (Турция)
Контрольные матчи:
25.06. Металлист – Ботев (Болгария) – 1:2
01.07. Металлист – Истанбул Башакшехир (Турция) – 0:3
|
Пока неизвестно
|
Начало подготовки:
|
22.06 - 02.07 (Кривой Рог)
|
06.07 - 19.07 (Кривой Рог)
Контрольные матчи:
12.07. Кривбасс – Александрия – 1:1
17.07. Кривбасс – Ингулец
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