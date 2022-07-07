Ворскла проиграла Гурнику в спарринге

Полтавская «Ворскла» в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч против польского «Гурника» из Забже.

Команда Виктора Скрипника потерпела поражение со счетом 1:2. Единственный гол за полтавчан забил во втором тайме потенциальный новичок команды.

Контрольный матч

«Гурник» (Забже) – «Ворскла» – 2:1

«Ворскла» (1-й тайм): Ризнык – Яворский, Павлюк, Пердута, Мельничук, Хрипчук, Пуцлин, Козыренко, Сердюк, Кравчук, Степанюк.

«Ворскла» (2 тайм): Ткаченко – Изотов, Зайков, Бацула, Крупский, Челядин, Нестеренко, игрок на просмотре, Кулаковский, игрок на просмотре, Черныш.