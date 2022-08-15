Металлист 1925 в последнем контрольном матче обыграл Металлург З
Победа команды УПЛ
«Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Металлург» Запорожье со счетом 2:0. Голы забивали Дмитренко и Габелок.
Для харьковчан это был последний спарринг перед стартом сезона УПЛ.
Металлист 1925 - Металлург З 2:0
Голы: Дмитренко, 35, Габелок, 50
Металлист: Сидоренко (Мозиль, 46), Жичиков (Шершень, 80), Безуглый, Курило, Рудавский, Габелок, Кравченко (Ткачук, 70), Бичек (игрок на просмотре, 70), Русин (Ременюк, 70), Дмитренко (Дудик, 70), Зубков (игрок на просмотре, 70)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нико Гонсалес проведет сезон в стане «летучих мышей»
Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия