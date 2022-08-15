Металлист 1925 в последнем контрольном матче обыграл Металлург З

«Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Металлург» Запорожье со счетом 2:0. Голы забивали Дмитренко и Габелок.

Для харьковчан это был последний спарринг перед стартом сезона УПЛ.

Металлист 1925 - Металлург З 2:0

Голы: Дмитренко, 35, Габелок, 50

Металлист: Сидоренко (Мозиль, 46), Жичиков (Шершень, 80), Безуглый, Курило, Рудавский, Габелок, Кравченко (Ткачук, 70), Бичек (игрок на просмотре, 70), Русин (Ременюк, 70), Дмитренко (Дудик, 70), Зубков (игрок на просмотре, 70)