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  4. Металлист 1925 в последнем контрольном матче обыграл Металлург З
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 14:42 |
276
0

Металлист 1925 в последнем контрольном матче обыграл Металлург З

Победа команды УПЛ

15 августа 2022, 14:42 |
276
0
Металлист 1925 в последнем контрольном матче обыграл Металлург З
metalist1925.com

«Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Металлург» Запорожье со счетом 2:0. Голы забивали Дмитренко и Габелок.

Для харьковчан это был последний спарринг перед стартом сезона УПЛ.

Металлист 1925 - Металлург З 2:0
Голы: Дмитренко, 35, Габелок, 50

Металлист: Сидоренко (Мозиль, 46), Жичиков (Шершень, 80), Безуглый, Курило, Рудавский, Габелок, Кравченко (Ткачук, 70), Бичек (игрок на просмотре, 70), Русин (Ременюк, 70), Дмитренко (Дудик, 70), Зубков (игрок на просмотре, 70)

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Металлист 1925 Металлург Запорожье контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Металлист 1925
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