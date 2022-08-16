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15.08.2022, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига16 августа 2022, 10:19 | Обновлено 16 августа 2022, 10:29
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Металлист 1925 – Металлург Запорожье – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
16 августа 2022, 10:19 | Обновлено 16 августа 2022, 10:29
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В рамках подготовки к новому сезону харьковский «Металлист 1925» обыграл запорожский «Металлург» со счетом 2:0.
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