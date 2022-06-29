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Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 22:52 | Обновлено 29 июня 2022, 23:30
1180
0

В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче

Киевляне дважды пропустили в первом тайме

29 июня 2022, 22:52 | Обновлено 29 июня 2022, 23:30
1180
0
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
Динамо Киев

Футболисты «Динамо», участвовавшие в матчах национальной сборной в июне, до сих пор отдыхают в отпуске. Поэтому Мирча Луческу вынужден в контрольных матчах прибегать к услугам игроков ближайшего резерва.

Состав «Динамо» был, пожалуй, самым оптимальным среди всех имеющихся в данный момент футболистов. Но это не помешало киевлянам сразу пропустить – Койл уже на 5 минуте закончил контратаку швейцарцев ударом под перекладину с линии штрафной.

Инициатива была в ногах нашей команды, но в опасные моменты она конвертировалась лишь изредка. Забить не удалось ни после острых прострелов с флангов, ни после многочисленных штрафных, которые щедро ставил арбитр у швейцарской штрафной площади.

А вот пропустить еще раз – получилось. Снова контратака и снова тот же Койл расстрелял ворота Нещерета с близкого расстояния.

Второй тайм получился максимально типичным для начала сборов. Множество замен у обеих команд, сумбур и несыгранность на поле. Забить не удалось ни одной из команд, да и особых случаев не было.

Игра так и закончилась со счетом 2:0, но, как мы знаем, на сборах важны другие критерии.

Стоит отметить прилично заполненный стадион и неплохую организацию внефутбольной программы, в рамках которой собирались деньги на благотворительность.

Товарищеский матч.

«Лозанна» (Швейцария) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:0.

Койл, 5, 44.

 Швицер, 18 - Боль, 61.

«Лозанна» (старт): Шпигер - Гриппо, Хусич, Соу, Гигер, Зоукит, Кустодио, Швицер, Санчес, Койл, Коялилу.

«Динамо»: Нещерет (Бойко, 55) - Кравченко, Боль, Биловар (Бурда, 55), Вивчаренко (Дубинчак, 55) - Андривский (Яцык, 55), Шепелев (Гармаш, 55), Буяльский (Царенко, 72), В.Волошин (Антюх, 46),  Ванат (Малыш, 72) - Беседін (Н. Волошин, 55).

Стадион: «Стад де ла Тюильер» (Лозанна, Швейцария).

ЛОЗАННА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лозанна.
5’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лозанна.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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