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Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 00:02 | Обновлено 30 июня 2022, 01:08
314
0

Лозанна – Динамо – 2:0. Поражение киевлян в Швейцарии. Обзор матча

Киевляне уступили в контрольном матче

30 июня 2022, 00:02 | Обновлено 30 июня 2022, 01:08
314
0
Лозанна – Динамо – 2:0. Поражение киевлян в Швейцарии. Обзор матча
fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев в контрольном матче в Швейцарии уступило команде «Лозанна Спорт» со счетом 0:2.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лозанна.
5’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лозанна.
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Источник Sport.ua
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