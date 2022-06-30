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29.06.2022, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига30 июня 2022, 00:02 | Обновлено 30 июня 2022, 01:08
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Лозанна – Динамо – 2:0. Поражение киевлян в Швейцарии. Обзор матча
Киевляне уступили в контрольном матче
30 июня 2022, 00:02 | Обновлено 30 июня 2022, 01:08
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«Динамо» Киев в контрольном матче в Швейцарии уступило команде «Лозанна Спорт» со счетом 0:2.
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лозанна.
5’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лозанна.
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