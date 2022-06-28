В среду, 29 июня, состоится товарищеский поединок между швейцарской «Лозанной» и киевским «Динамо». Игра пройдет в Лозанне (Швейцария) на поле стадиона «Стад де ла Тюильер», начало – в 21:00.

Киевский клуб продолжает подготовку к сезону. После стартовой ничьей с «Ивердон Спорт» (1:1) «динамовцы» сыграют со швейцарскими знакомыми (прошлым летом тоже на сборах была расписана мировая 1:1). Данная игра возобновит также серию благотворительных матчей под лозунгом «Матч за Мир! Остановим войну!». Будет неплохая возможность продолжить набирать форму и собрать средства в поддержку ВСУ.

Динамо Киев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лозанна» - «Динамо», за ходом которой можно следить здесь.