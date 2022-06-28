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Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 13:24 | Обновлено 28 июня 2022, 13:28
253
0

Лозанна – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

28 июня 2022, 13:24 | Обновлено 28 июня 2022, 13:28
253
0
Лозанна – Динамо. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В среду, 29 июня, состоится товарищеский поединок между швейцарской «Лозанной» и киевским «Динамо». Игра пройдет в Лозанне (Швейцария) на поле стадиона «Стад де ла Тюильер», начало – в 21:00.

Киевский клуб продолжает подготовку к сезону. После стартовой ничьей с «Ивердон Спорт» (1:1) «динамовцы» сыграют со швейцарскими знакомыми (прошлым летом тоже на сборах была расписана мировая 1:1). Данная игра возобновит также серию благотворительных матчей под лозунгом «Матч за Мир! Остановим войну!». Будет неплохая возможность продолжить набирать форму и собрать средства в поддержку ВСУ.

Динамо Киев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лозанна» - «Динамо», за ходом которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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