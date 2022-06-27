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  4. Лозанна – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 16:28 | Обновлено 27 июня 2022, 16:37
661
0

Лозанна – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

27 июня 2022, 16:28 | Обновлено 27 июня 2022, 16:37
661
0
Лозанна – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 июня, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарской «Лозанны». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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