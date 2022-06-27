Украина. Премьер лига27 июня 2022, 16:28 | Обновлено 27 июня 2022, 16:37
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Лозанна – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
27 июня 2022, 16:28 | Обновлено 27 июня 2022, 16:37
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В среду, 29 июня, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарской «Лозанны». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
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