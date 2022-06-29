Украина. Премьер лига29 июня 2022, 20:27 |
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Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии
Команда проведет второй летний спарринг
29 июня 2022, 20:27 |
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В 21:00 начнется контрольный матч «Динамо» на сборе в Швейцарии. Соперником будет команда «Лозанна Спорт». Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав.
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Биловар, Кравченко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, В.Волошин, Ванат, Беседин
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