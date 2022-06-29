Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 20:27 |
930
0

Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии

Команда проведет второй летний спарринг

29 июня 2022, 20:27 |
930
0
Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии
fcdynamo.kiev.ua

В 21:00 начнется контрольный матч «Динамо» на сборе в Швейцарии. Соперником будет команда «Лозанна Спорт». Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав.

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Биловар, Кравченко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, В.Волошин, Ванат, Беседин

По теме:
Динамо планирует отдать молодого хавбека в аренду
Sport.ua помог вывезти украинских детей-футболистов в Италию
Цитаишвили может уйти в аренду в клуб, ставший чемпионом Польши
Динамо Киев контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зеленский показал, как ракета попала в торговый центр Кременчуга
Война | 29 июня 2022, 02:35 0
ВИДЕО. Зеленский показал, как ракета попала в торговый центр Кременчуга
ВИДЕО. Зеленский показал, как ракета попала в торговый центр Кременчуга

У власти есть все имена людей, которые принимали решение о ракетном ударе

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 29 июня 2022, 11:00 0
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты

Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года

ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020
Футбол | 29.06.2022, 12:13
ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020
ВИДЕО. Год назад Украина победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Футбол | 29.06.2022, 10:35
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Теннис | 29.06.2022, 17:13
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
28.06.2022, 14:40 3
Футбол
ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
28.06.2022, 21:15 3
Война
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
28.06.2022, 04:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
28.06.2022, 11:11 3
Футбол
Звездная фигуристка Татьяна Навка рассталась c пресс-секретарем путина
Звездная фигуристка Татьяна Навка рассталась c пресс-секретарем путина
29.06.2022, 14:35 4
Война
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
28.06.2022, 15:23 9
Теннис
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
29.06.2022, 09:59
Бокс
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
27.06.2022, 22:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем