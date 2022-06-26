Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей

Даже в тех ситуациях, когда по поводу судьбы следующего розыгрыша национального первенства можно утверждать только то, что он в конце концов состоится, проведение контрольного собрания является неотъемлемой частью подготовки для любой команды. Киевское «Динамо» решило этот процесс совместить во времени еще и с очередной благотворительной акцией в поддержку народа Украины, которая испытывает очередной виток агрессии в свою сторону, из-за чего даже встреча против второлигового середняка швейцарского футбола, «Ивердон-Спорт» была достаточно знаковой.

У тренерского штаба «бело-синих» развязаны руки по формированию стартового состава, поэтому не удивительно, что Мирча Луческу решил использовать сразу несколько юных исполнителей с первых минут отчетной игры. Хозяева поля играли в достаточно взвешенной манере, поэтому с адаптацией на поле у ​​тех же Боля, Кравченко и Цитаишвили особого труда не возникало. Не было особых поводов для того, чтобы вступать в игру и у Руслана Нещерета на линии ворот.

Поскольку оппоненты не проявляли намерений сопротивляться, киевляне быстро сумели провести голевую атаку. На 14-й минуте Яцик удачно зацепился за подбор на подступах к чужой штрафной, после чего выдал уверенный сольный проход к ее левому углу с завершающим выстрелом под дальнюю стойку. Результативный удар оказался настолько неожиданно удачным, что публика на трибунах даже несколько замешкалась с реакцией на него.

Дальнейший ход первого тайма было довольно прогнозируемым: хозяева пытались раскачать оборону «Динамо», однако контроль мяча был не самым сильным компонентом их игры. Гости пытались противопоставить со своей стороны медленный розыгрыш на чужой половине, поэтому в целом на поле наблюдалось полное равновесие по созданию голевых случаев.

После перерыва Мирча Луческу существенно изменил состав своей команды, так что киевляне начали играть в более авантюрном стиле. В начале это обусловило создание голевых случаев в сторону ворот швейцарской команды, однако отсутствие реализации запустило в действие хорошо известное футбольное правило. «Динамо» на 71-й минуте пропустило гол фактически из ничего, когда одним удачным пасом через центральную зону вывели на ударную позицию Бейера, а тот огорчил Бойко.

Ни одна из команд после этого больше не имела желания создавать голевые случаи, хотя времени для того у них без всяких сомнений было достаточно. Впрочем, рисковать на старте собрания «бело-синие» не сочли нужным.

Следующий контрольный матч киевское «Динамо» проведет против швейцарской «Лозанны».

Товарищеский матч.



«Ивердон-Спорт» – «Динамо» Киев - 1:1

Бейер, 71 – Яцик, 14

«Ивердон-Спорт»: Мартин – Созье, Хайрович, Бердайе – Кабакалман – Телер, Лусуена, Фарге, Малула – Коне, Хотье.

«Динамо» Киев (1-тайм): Нещерет – Дубинчак, Биловар, Боль, Кравченко – Антюх, Цитаишвили, Буяльский, Шепелев, Яцик – Беседин.

«Динамо» Киев (2-тайм): Бойко – Вивчаренко, Боль (Дячук, 65), Бурда, Тымчик (Малыш, 83) – Гармаш, Андриевский (Царенко, 65) – Н. Волошин, Буяльский, В. Волошин – Ванат.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: «Stade Municipal» (Ивердон-ле-Бен, Швейцария).

ИВЕРДОН-СПОРТ-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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