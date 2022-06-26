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  4. Ивердон – Динамо – 1:1. Первый спарринг в Швейцарии. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Ивердон
26.06.2022, FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 21:30 | Обновлено 26 июня 2022, 21:43
1141
0

Ивердон – Динамо – 1:1. Первый спарринг в Швейцарии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча киевской команды

26 июня 2022, 21:30 | Обновлено 26 июня 2022, 21:43
1141
0
Ивердон – Динамо – 1:1. Первый спарринг в Швейцарии. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» сыграло вничью первый товарищеский матч в Швейцарии.

Матч прошел в Ивердон-ле-Бен (Швейцария), на поле Stade Municipal.

У киевлян отличился Александр Яцик (14 мин). Соперник сравнял счет после перерыва.

Товарищеский матч

26 июня, Швейцария

Ивердон-Спорт (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) – 1:1

Голы: Бейер, 71 – Яцик, 14

Динамо: Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тымчик, 46; Малыш, 83), Боль (Дячук, 65), Биловар (Бурда, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцик (Андриевский, 46), Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский (Царенко, 65), Цитаишвили (В. Волошин, 46), Антюх (Н. Волошин, 46) – Беседин (Ванат, 46).

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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