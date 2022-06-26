Ивердон – Динамо – 1:1. Первый спарринг в Швейцарии. Видео голов и обзор
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Киевское «Динамо» сыграло вничью первый товарищеский матч в Швейцарии.
Матч прошел в Ивердон-ле-Бен (Швейцария), на поле Stade Municipal.
У киевлян отличился Александр Яцик (14 мин). Соперник сравнял счет после перерыва.
Товарищеский матч
26 июня, Швейцария
Ивердон-Спорт (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) – 1:1
Голы: Бейер, 71 – Яцик, 14
Динамо: Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тымчик, 46; Малыш, 83), Боль (Дячук, 65), Биловар (Бурда, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцик (Андриевский, 46), Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский (Царенко, 65), Цитаишвили (В. Волошин, 46), Антюх (Н. Волошин, 46) – Беседин (Ванат, 46).
События матча
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