АНДРИЕВСКИЙ: «Тяжело настроиться на тренировки, когда идет война»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился впечатлениями от старта швейцарского этапа подготовки к новому сезону:

«Невозможно не думать о войне и защитниках Украины, поскольку это самое главное сейчас. Наверное, не так думаешь о футболе, как о том, как дела на фронте. Мы всегда мысленно с ними, тем более мои знакомые также на передовой – поэтому переживаем за них всех и передаем привет.

Очень тяжело настроиться на тренировочный процесс, но понимаем, что мы в том числе играем для наших воинов, они смотрят на нас. Мы это знаем, и это вдохновляет нас, дает дополнительные силы.

О кондициях еще рано говорить, поскольку мы только начали сбор. Думаю, подтянутся наши сборники, еще несколько недель – и все будет хорошо.

Мы тренировались в Киеве, были тяжелые нагрузки, поэтому физически мы готовы. Также у нас есть молодые игроки, которым важно доказывать, что они имеют право находиться в первой команде Динамо. Думаю, мы подойдем в хороших кондициях к официальным матчам.

Обрядов для молодежи никаких не было. Наверное, такого нет уже лет десять. А так поддерживаем, на тренировках подсказываем, можно даже прикрикнуть где-то. В целом, мы их и до этого всех знали, поскольку следили за их выступлениями в юношеском первенстве – так что никаких проблем в коллективе нет».