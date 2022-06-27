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  4. АНДРИЕВСКИЙ: «Тяжело настроиться на тренировки, когда идет война»
Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 00:50 | Обновлено 27 июня 2022, 00:59
25
0

АНДРИЕВСКИЙ: «Тяжело настроиться на тренировки, когда идет война»

Хавбек «Динамо»​​​​​​​ поделился впечатлениями от старта сборов в Швейцарии

27 июня 2022, 00:50 | Обновлено 27 июня 2022, 00:59
25
0
АНДРИЕВСКИЙ: «Тяжело настроиться на тренировки, когда идет война»
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился впечатлениями от старта швейцарского этапа подготовки к новому сезону:

«Невозможно не думать о войне и защитниках Украины, поскольку это самое главное сейчас. Наверное, не так думаешь о футболе, как о том, как дела на фронте. Мы всегда мысленно с ними, тем более мои знакомые также на передовой – поэтому переживаем за них всех и передаем привет.

Очень тяжело настроиться на тренировочный процесс, но понимаем, что мы в том числе играем для наших воинов, они смотрят на нас. Мы это знаем, и это вдохновляет нас, дает дополнительные силы.

О кондициях еще рано говорить, поскольку мы только начали сбор. Думаю, подтянутся наши сборники, еще несколько недель – и все будет хорошо. 

Мы тренировались в Киеве, были тяжелые нагрузки, поэтому физически мы готовы. Также у нас есть молодые игроки, которым важно доказывать, что они имеют право находиться в первой команде Динамо. Думаю, мы подойдем в хороших кондициях к официальным матчам.

Обрядов для молодежи никаких не было. Наверное, такого нет уже лет десять. А так поддерживаем, на тренировках подсказываем, можно даже прикрикнуть где-то. В целом, мы их и до этого всех знали, поскольку следили за их выступлениями в юношеском первенстве – так что никаких проблем в коллективе нет».

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Динамо Киев Александр Андриевский учебно-тренировочные сборы российско-украинская война
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Источник ФК Динамо Киев
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