Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Нет слов, чтобы описать подвиг украинских воинов»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский на свой 28-й день рождения разместил трогательное сообщение в инстаграме, поблагодарив воинов, защищающих Украину от российских захватчиков.

«Я привык отмечать День рождения на сборах. Для меня это всегда был обычный рабочий день, близкие люди знают: я никогда не прошу никаких подарков и особо не жду десятков поздравлений. Так было всегда!

Однако сегодня, на свой 28-й праздник, я хочу нарушить этот принцип и обратиться к Богу: пожалуйста, подари моей Родине то, в чем нуждается каждый ее ребенок – Мир! Мне ничего не нужно, только Мир в моей Украине. Мир, который для нас обретут наши Воины-Герои… Даже в богатом украинском языке нет слов, чтобы описать ваш подвиг. Хочу пожать руку и обнять каждого, кто причастен к защите нашей Родины! Обещаю, что вся наша команда поможет вам всем, чем может!

Благодарю вас, братья, за то, что мы все еще живы! Каждое ваше имя войдет в историю навеки!

Сегодня не мой День рождения. Сегодня наш День рождения! Ведь мы снова проснулись», – написал Андриевский в инстаграме.