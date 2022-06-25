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  4. Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Нет слов, чтобы описать подвиг украинских воинов»
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 21:27 | Обновлено 25 июня 2022, 21:56
183
0

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Нет слов, чтобы описать подвиг украинских воинов»

Полузащитник «Динамо» обратился к защитникам страны в свой День рождения

25 июня 2022, 21:27 | Обновлено 25 июня 2022, 21:56
183
0
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Нет слов, чтобы описать подвиг украинских воинов»
Инстаграм Александра Андриевского

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский на свой 28-й день рождения разместил трогательное сообщение в инстаграме, поблагодарив воинов, защищающих Украину от российских захватчиков.

«Я привык отмечать День рождения на сборах. Для меня это всегда был обычный рабочий день, близкие люди знают: я никогда не прошу никаких подарков и особо не жду десятков поздравлений. Так было всегда!

Однако сегодня, на свой 28-й праздник, я хочу нарушить этот принцип и обратиться к Богу: пожалуйста, подари моей Родине то, в чем нуждается каждый ее ребенок – Мир! Мне ничего не нужно, только Мир в моей Украине. Мир, который для нас обретут наши Воины-Герои… Даже в богатом украинском языке нет слов, чтобы описать ваш подвиг. Хочу пожать руку и обнять каждого, кто причастен к защите нашей Родины! Обещаю, что вся наша команда поможет вам всем, чем может!

Благодарю вас, братья, за то, что мы все еще живы! Каждое ваше имя войдет в историю навеки!

Сегодня не мой День рождения. Сегодня наш День рождения! Ведь мы снова проснулись», – написал Андриевский в инстаграме.

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