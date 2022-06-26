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  4. Состав Динамо на первый летний контрольный матч
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 16:21 | Обновлено 26 июня 2022, 16:25
2487
1

Состав Динамо на первый летний контрольный матч

Подготовка к Лиге чемпионов

26 июня 2022, 16:21 | Обновлено 26 июня 2022, 16:25
2487
1
Состав Динамо на первый летний контрольный матч
fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 17:00 начнется первый контрольный матч «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону. В Швейцарии команда Мирчи Луческу сыграет против «Ивердон Спорт».

Состав на контрольный матч: Нещерет – Кравченко, Боль, Биловар, Дубинчак – Яцык, Шепелев, Буяльский (к), Цитаишвили, Антюх – Беседин.

Запасные: Бойко, Вивчаренко, Бурда, Малыш, Ванат, Царенко, Андриевский, Гармаш, Н. Волошин, Тымчик, В. Волошин, Дячук.

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Источник Sport.ua
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Анатолий Маковський
А где Кулач подівся?
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