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26.06.2022 17:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 22:42 |
433
0

Ивердон-Спорт – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

25 июня 2022, 22:42 |
433
0
Ивердон-Спорт – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 26-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся швейцарский «Ивердон-Спорт» и «Динамо Киев». Матч пройдет в Ивердон-ле-Бене (Швейцария), на поле стадиона «Stade Municipal», начало в 17:00.

Мирча Луческу собрал команду для участия в летнем подготовительном цикле перед стартом нового сезона. Первая часть межсезонных сборов киевского «Динамо» пройдет в Швейцарии, а первым соперником по череде товарищеских поединков станет местный коллектив «Ивердон-Спорт». Команда звезд с неба не хватает, так как прошлый сезон завершила лишь на восьмой строчке из 10 команд-участниц Первой лиги (второй по силе дивизион Швейцарии), однако в качестве стартового соперника точно подойдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ивердон-Спорт» – «Динамо Киев». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

📺 Видеотрансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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