В воскресенье, 26-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся швейцарский «Ивердон-Спорт» и «Динамо Киев». Матч пройдет в Ивердон-ле-Бене (Швейцария), на поле стадиона «Stade Municipal», начало в 17:00.

Мирча Луческу собрал команду для участия в летнем подготовительном цикле перед стартом нового сезона. Первая часть межсезонных сборов киевского «Динамо» пройдет в Швейцарии, а первым соперником по череде товарищеских поединков станет местный коллектив «Ивердон-Спорт». Команда звезд с неба не хватает, так как прошлый сезон завершила лишь на восьмой строчке из 10 команд-участниц Первой лиги (второй по силе дивизион Швейцарии), однако в качестве стартового соперника точно подойдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ивердон-Спорт» – «Динамо Киев». За ходом матча можно следить по этой ссылке.