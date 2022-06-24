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26.06.2022 17:00 - : -
Украина. Премьер лига24 июня 2022, 23:50 | Обновлено 25 июня 2022, 00:47
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Ивердон-Спорт – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 июня в 17:00
24 июня 2022, 23:50 | Обновлено 25 июня 2022, 00:47
238
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26 июня киевское «Динамо» проведет первый матч в рамках подготовки к новому сезону на тренировочном сборе в Швейцарии.
Киевляне встретятся с представителем второго по рангу дивизиона чемпионата Швейцарии – ФК «Ивердон Спорт».
Встреча состоится в городе Ивердон-ле-Бен на городском стадионе Stade Municipal. Начало в 17:00 по киевскому времени.
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