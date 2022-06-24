Ивердон-Спорт – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня киевское «Динамо» проведет первый матч в рамках подготовки к новому сезону на тренировочном сборе в Швейцарии.

Киевляне встретятся с представителем второго по рангу дивизиона чемпионата Швейцарии – ФК «Ивердон Спорт».

Встреча состоится в городе Ивердон-ле-Бен на городском стадионе Stade Municipal. Начало в 17:00 по киевскому времени.