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Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 23:50 | Обновлено 25 июня 2022, 00:47
238
0

Ивердон-Спорт – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 июня в 17:00

24 июня 2022, 23:50 | Обновлено 25 июня 2022, 00:47
238
0
Ивердон-Спорт – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

26 июня киевское «Динамо» проведет первый матч в рамках подготовки к новому сезону на тренировочном сборе в Швейцарии.

Киевляне встретятся с представителем второго по рангу дивизиона чемпионата Швейцарии – ФК «Ивердон Спорт».

Встреча состоится в городе Ивердон-ле-Бен на городском стадионе Stade Municipal. Начало в 17:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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