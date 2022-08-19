ОФИЦИАЛЬНО. Матч между клубами Минай и Львов перенесен. Какова причина?

Дирекция УПЛ перенесла матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2022/23 между командами «Минай» и ФК «Львов».

Поединок должен был состояться 24 августа на поле «Миная». О новой дате матча будет объявлено позже.

Украинская Премьер-лига удовлетворила ходатайство ФК «Львов» о переносе даты проведения матча 1-го тура на более поздний срок.

Кроме встречи главных команд также перенесен матч юношеского чемпионата Украины U-19 между этими клубами.

Розыгрыш нового сезона для «горожан» начнется с матча 2-го тура УПЛ 27 августа, когда львовяне дома будут принимать «Зарю». «Минай» начнет сезон матчем 2-го тура УПЛ против «Александрии» на выезде.