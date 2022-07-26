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Аякс
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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 22:52 | Обновлено 26 июля 2022, 23:36
2936
5

Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу

Коллектив Игора Йовичевича открыл счет, однако впоследствии не удержал преимущество

26 июля 2022, 22:52 | Обновлено 26 июля 2022, 23:36
2936
5
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
ajax.nl

​Донецкий «Шахтер» был провозглашен чемпионом недоигранного из-за начала очередного витка агрессии против Украины сезона Премьер-лиги, поэтому во время летних каникул этого года не имел возможности слишком рано начинать собственное подготовительные сборы. Тем более что в ситуации «горняков» вообще лучше не торопиться с решениями, потому что команда оказалась в ситуации перехода ведущих иностранных игроков в другие команды, а также получила хорватского специалиста Игоря Йовичевича в качестве нового главного тренера.

Именно поэтому про «оранжево-черных» и нельзя было столь долго ничего услышать во время межсезонья. Но почувствовать приближение большой игры они все же решили громко и ярко. Многократный чемпион Нидерландов, амстердамский «Аякс», очень редко, когда может найти свободную минуту во время своей работы перед началом нового сезона, однако благотворительная цель поддержки украинцев для этого клуба имела большое значение. Не помешал проведению игры даже COVID-19, недавно оставивший вне тренировочного процесса несколько игроков Альфреда Схредера.

Поскольку стиль работы Йовичевича украинскому болельщику известен еще со времен львовских «Карпат» и «Днепра-1», то не совсем не удивлял его подход в построении планов на эту игру. Максимально приближенный к основному, если в современных условиях об этом можно вообще говорить, состав «горняков» играл с самого начала против сильнейшего соединения соперников, а уже после перерыва тренерский штаб украинского клуба начал вносить существенные изменения. Исключение составляла, разве что, пара центральных защитников Бондарь – Козик, которым дали поиграть немного больше вместе, по сравнению с другими.

Стиль игры от хозяев поля в то же время был удивительно стабильным на протяжении всей игры. «Аякс» доминировал в подавляющем количестве игровых ситуаций, а голкиперу Анатолию Трубину пришлось уже с самого начала встречи спасать собственные ворота. Единственным ожиданием «горняков» при такой игре были контратаки, в которые команду должен был выводить сверхскоростной Михаил Мудрик. Собственно, он это и сделал на 33 минуте, оставив в дураках весь правый фланг защиты соперников.

Впрочем, удержать давление «Аякса» было почти невозможно, потому что команда Схредера постоянно загружала мяч на фланги, где Антони и Уэйндал не оставляли шансов своим соперникам. Перед самым перерывом бразилец наконец завершил собственные попытки скидкой спиной на Тадича, которому оставалось только подставить ногу перед пустыми воротами. О том, что сербский нападающий мог попасть в офсайд в этой ситуации, арбитры решили в товарищеской игре не упоминать.

На второй тайм «Шахтер» вышел очень экспериментальным составом и почти сразу остался без мяча в атаке. Нидерландцы создали очень много отличных голевых ситуаций своими дальними выстрелами, однако в конце концов забили второй раз очень спорным способом. Андрей Пятов спасал свои ворота и от более угрожающих ударов, чем удавшийся Бергейсу на 73 минуте с отскока. Да еще и рикошет от защитника помог.

Уже ближе к концу матча, находясь под постоянным прессингом, защита украинского клуба стала ошибаться еще больше, чем прежде, из-за банальной усталости. Результатом стала неудачная игра Топалова, после которой полузащитнику Кудусу дали забить свой гол. Собственных голевых моментов у чужих ворот у коллектива Йовичевича во второй половине матча при этом не было.

Следующий товарищеский матч донецкий «Шахтер» сыграет против нидерландского «Утрехта» 30 июля, в 17:30 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 

«Аякс» – «Шахтер» - 3:1

Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 – Мудрик, 33

«Аякс»: Пасвер – Вейндал, Блинд, Тимбер, Ренсх – Классен, Альварес, Бергейс – Тадич – Бергвейн, Антони.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Бондарь, Козик, Конопля – Степаненко, Тотовицкий – Мудрик, Бондаренко, Судаков – Кащук.

«Шахтер» (2 тайм): Пятов – Стасюк, Бондарь (Удод, 63), Козик (Савченко, 63), Кирюханцев – Чех (Криськив, 89), Очеретько – Вакула, Джурасек, Топалов – Кулаков.

Стадион: «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Нидерланды).

АЯКС-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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KvlaD
Ну тут все ясно, другое дело что будет с таким Шахтером в ЛЧ, походу его все рвать будут.
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+3
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maxno
Тут и к годалке можно не ходить реультат на лицо.
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+2
veter
Йови приучает футбольный мир к новому составу Шахтёра.
Будем привыкать: Кащук, Очеретько, Удод, Топалов, Кулаков, Козик, Савченко, Судаков.... и другие U-шники. И слава украинцам.
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0
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