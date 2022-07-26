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  4. Аякс – Шахтер – 3:1. Текстовая трансляция матча
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Аякс
26.07.2022, FT 3 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 20:44 | Обновлено 26 июля 2022, 23:02
11963
13

Аякс – Шахтер – 3:1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

26 июля 2022, 20:44 | Обновлено 26 июля 2022, 23:02
11963
13
Аякс – Шахтер – 3:1. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч. 

«Аякс» – «Шахтер» - 3:1

Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 – Мудрик, 33

«Аякс»: Пасвер – Вейндал, Блинд, Тимбер, Ренсх – Классен, Альварес, Бергейс – Тадич – Бергвейн, Антони.

Запасные: Гортер, Схюрс, Баас, Магальян, Тейлор, Бробби, Кудус, Консейсау, Фитц-Джим, Расмуссен, Глинссон.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Бондарь, Козик, Конопля – Степаненко, Тотовицкий – Мудрик, Бондаренко, Судаков – Кащук.

«Шахтер» (2 тайм): Пятов – Стасюк, Бондарь (Удод, 63), Козик (Савченко, 63), Кирюханцев – Чех (Криськив, 89), Очеретько – Вакула, Джурасек, Топалов – Кулаков.

Стадион: «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Нидерланды).

Во вторник, 26-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Йохан Кройф Арена», начало в 21:00.

Коронавирус COVID-19 пожаловал в расположение действующего чемпиона Нидерландов раньше, чем в гости к ним пожаловал коллектив Игора Йовичевича, поэтому предыдущий контрольный матч «Аякса» против франкфуртского «Айнтрахта» был отменен. Однако, как сообщает официальный сайт клуба, подопечные Альфреда Схредера все-таки смогут принять участие в благотворительной кампании ради поддержки Украины. Обе команды – чемпионы своих стран, обе в межсезонье получили нового тренера, обе не знали поражений до этого во время летних сборов. Но при этом игровой тонус у «аяксидов» куда выше уровнем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

📺 Видеотрансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 13
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Сергей Романчиков
Мудрик этот гол + 5 миллионов к цене.. Топ 
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Фк. Мудрык.
Красава
Ответить
+3
Alessandro Glukh
Аякс забив гол із явного офсайду 
Ответить
+2
AK.228
Мудрік геній
Ответить
+1
Vladislav Pohily
Стільки перспективних атак запороли вже при 1-0, ще й на останніх секундах пропустили. Капець.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
VikyKrasotulechka90
2:0
Ответить
-3
veter
Козик и Кащук в старте! Это уже не хуже Луческу.
Ответить
-3
Умник
Без бразил тяжело
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
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