МУДРИК: «Это плодотворная работа. Такие голы забиваю с божьей помощью»
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал товарищеский матч против «Аякса»
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал товарищеский матч против «Аякса» (1:3), в котором он забил гол-шедевр:
«С божьей помощью удается забивать такие голы. Это все плодотворный труд. Это взаимосвязано. Кто много работает, тому помогает Бог. Так все и выходит.
10 воспитанников «Шахтера» в старте? Обсуждали это. Это такая домашняя внутренняя атмосфера. Все друг друга знают. Взаимосвязь на поле намного лучше, потому что мы давно вместе, со всеми где-то играли и хорошо понимаем друг друга.
Нет, я не звезда. Да, мне аплодировал «Сантьяго Бернабеу», но я не звезда. Лучше сказать: один из тех, на кого будут смотреть и ждать, что будет брать на себя роль одного из лидеров.
Да, молодежь готова. У каждого внутри должны быть стержень, характер и футбольные качества, которые есть у наших ребят. Если все это соединить, то может получиться очень хорошая работа.
Первые впечатления от работы с новым тренерским штабом? Заметно, что тренерский штаб очень мотивирован. Хорошие специалисты. Вместе мы можем добиться успеха.
Играть с такими соперниками – это сравнимо с матчами с «Реалом» или «Интером». «Аякс» – топовая команда. А когда еще столько болельщиков – экстаз. Хочется проявить команду и себя на таком стадионе перед болельщиками. Это всегда добавляет мотивации и заряжает».
🌪 MYKHAILO MUDRYK! 🤩 WHAT A GOAL! ⚽️#Shakhtar #AjaxShakhtar pic.twitter.com/1LsfjEzGsw— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 26, 2022
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