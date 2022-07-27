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  4. МУДРИК: «Это плодотворная работа. Такие голы забиваю с божьей помощью»
Товарищеские матчи
Аякс
26.07.2022, FT 3 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 04:17 | Обновлено 27 июля 2022, 04:36
299
1

МУДРИК: «Это плодотворная работа. Такие голы забиваю с божьей помощью»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал товарищеский матч против «Аякса»

27 июля 2022, 04:17 | Обновлено 27 июля 2022, 04:36
299
1
МУДРИК: «Это плодотворная работа. Такие голы забиваю с божьей помощью»
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал товарищеский матч против «Аякса» (1:3), в котором он забил гол-шедевр:

«С божьей помощью удается забивать такие голы. Это все плодотворный труд. Это взаимосвязано. Кто много работает, тому помогает Бог. Так все и выходит.

10 воспитанников «Шахтера» в старте? Обсуждали это. Это такая домашняя внутренняя атмосфера. Все друг друга знают. Взаимосвязь на поле намного лучше, потому что мы давно вместе, со всеми где-то играли и хорошо понимаем друг друга.

Нет, я не звезда. Да, мне аплодировал «Сантьяго Бернабеу», но я не звезда. Лучше сказать: один из тех, на кого будут смотреть и ждать, что будет брать на себя роль одного из лидеров.

Да, молодежь готова. У каждого внутри должны быть стержень, характер и футбольные качества, которые есть у наших ребят. Если все это соединить, то может получиться очень хорошая работа.

Первые впечатления от работы с новым тренерским штабом? Заметно, что тренерский штаб очень мотивирован. Хорошие специалисты. Вместе мы можем добиться успеха.

Играть с такими соперниками – это сравнимо с матчами с «Реалом» или «Интером». «Аякс» – топовая команда. А когда еще столько болельщиков – экстаз. Хочется проявить команду и себя на таком стадионе перед болельщиками. Это всегда добавляет мотивации и заряжает».

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
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terhoha
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