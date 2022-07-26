Во вторник, 26 июля, в Амстердаме на поле стадиона «Йохан Кройфф Арена» состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят местный «Аякс» примет донецкий «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Аякс

Амстердамская команда пережила этим летом тренерскую рокировку. Ее покинул Эрик тен Хаг, который отправился в стан «Манчестер Юнайтед». Новым коучем «Аякса» стал 49-летний нидерландский специалист Альфред Схредер, который до этого возглавлял «Брюгге» из Бельгии.

О назначении Схредера клуб сообщил 24 июня – аккурат в канун начала летней подготовки команды к предстоящему сезону. И уже через 4 дня амстердамцы провели первый поединок под руководством нового наставника. Это был спарринг с немецким клубом «Меппен», который завершился убедительной победой нидерландцев со счетом 3:0.

После этого «Аякс» провел еще четыре контрольных поединка, и добился в них двух побед при одной ничьей и потерпел одно поражение. 2 июля «аяксиды» уступили со счетом 2:5 немецкому «Падерборну». 9-го числа последовала победа 3:0 в матче с хорватским «Локомотивом» из Загреба, 15-го состоялась ничья 1:1 во встрече с бельгийским клубом «Эйпен». И наконец, 19 июля «Аякс» обыграл австрийский «РБ Зальцбург» со счетом 3:2.

Шахтер

Донецкие «горняки», как и «Аякс», в это летнее межсезонье, как известно, также пережили замену на тренерском мостике – итальянца Роберто Де Дзерби заменил Игор Йовичевич.

На данный момент под руководством нового наставника «Шахтер» провел лишь один матч. 22 июля он померялся силами с нидерландским клубом «Фортуна». Встреча, напомним, завершилась вничью 3:3, хотя по ходу игры дончане «горели» со счетом 0:2, пропустив дважды уже к 15-й минуте.

Сейчас «Шахтер» еще не работает в оптимальном составе. По индивидуальной программе тренируются Николай Матвиенко, Ласина Траоре и Марьян Фарина.

Ориентировочные составы

Аякс: Гортер – Регеер, Клайбер, Блинд, Вейндал, Бергейс, Альварес, Тейлор, Бергвейн, Классен, Тадич.

Шахтер: Трубин – Конопля, Удод, Бондарь, Корниенко, Джурасек, Степаненко, Вакула, Очеретько, Мудрик, Сикан.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

26 июля, вторник