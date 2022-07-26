Товарищеские матчи
26.07.2022 21:00 - : -
Украина. Премьер лига26 июля 2022, 11:40 |
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Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Контрольный матч в Нидерландах
26 июля 2022, 11:40 |
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В рамках подготовки к новому сезону «Шахтер» проведет контрольный матч против «Аякса». Игра состоится 26 июля, начало в 21:00.
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