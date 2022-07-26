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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 11:40 |
7076
0

Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Контрольный матч в Нидерландах

26 июля 2022, 11:40 |
7076
0
Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В рамках подготовки к новому сезону «Шахтер» проведет контрольный матч против «Аякса». Игра состоится 26 июля, начало в 21:00.

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Источник Sport.ua
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