Товарищеские матчи
15.08.2022, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига19 августа 2022, 03:45 | Обновлено 19 августа 2022, 04:12
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Колос – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
19 августа 2022, 03:45 | Обновлено 19 августа 2022, 04:12
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15 августа в рамках подготовки к новому сезону «Колос» и одесский «Черноморец» сыграли вничью со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Колос» – «Черноморец» – 1:1
Голы: Мякушко, 22 - Штогрин, 6
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