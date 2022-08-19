Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Колос К
15.08.2022, FT 1 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 03:45 | Обновлено 19 августа 2022, 04:12
21
0

Колос – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

19 августа 2022, 03:45 | Обновлено 19 августа 2022, 04:12
21
0
Колос – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

15 августа в рамках подготовки к новому сезону «Колос» и одесский «Черноморец» сыграли вничью со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Колос» – «Черноморец» – 1:1
Голы: Мякушко, 22 - Штогрин, 6

По теме:
Полесье Житомир – Полесье Ставки – 1:0. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Как Сваток подарил надежду Днепру-1 на общий успех
Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор Колос Ковалевка Черноморец Одесса товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Колос - Черноморец Сергей Мякушко Андрей Штогрин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Футбол | 18 августа 2022, 22:34 3
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту

Информация о трансфере украинца появилась не просто так

Редкач оскорбил Усика в Twitter
Бокс | 18 августа 2022, 05:01 13
Редкач оскорбил Усика в Twitter
Редкач оскорбил Усика в Twitter

Похоже, Редкач решил хайпонуть на Усике

Александр КУЧЕР: «Нам не хватило концентрации и еврокубкового опыта»
Футбол | 18.08.2022, 23:55
Александр КУЧЕР: «Нам не хватило концентрации и еврокубкового опыта»
Александр КУЧЕР: «Нам не хватило концентрации и еврокубкового опыта»
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
Футбол | 18.08.2022, 08:19
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
Бокс | 18.08.2022, 13:50
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
18.08.2022, 00:23 5
Футбол
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
17.08.2022, 13:10 11
Бокс
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
18.08.2022, 12:53 27
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 7
Бокс
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
17.08.2022, 17:41 18
Бокс
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
17.08.2022, 16:50 27
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
17.08.2022, 04:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности