Колос – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча

15 августа в рамках подготовки к новому сезону «Колос» и одесский «Черноморец» сыграли вничью со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Колос» – «Черноморец» – 1:1

Голы: Мякушко, 22 - Штогрин, 6