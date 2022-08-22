Минай разгромил Хуст в заключительном спарринге
Подопечные Владимира Шарана отгрузили дебютантам Второй лиги четыре безответных мяча
18 августа «Минай» провел заключительный контрольный матч накануне старта чемпионата. Подопечные Владимира Шарана на тренировочной базе разгромили второголиговый «Хуст» со счетом 4:0.
Контрольный матч
«Минай» – «Хуст» – 4:0
Голы: Касимов, 45, Байдал, 58, Колесник, 74, Голуб, 85
«Минай» (1 тайм): Бандура, Гончар, Горин, Ю.Кравчук, Дмитрук, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Касимов, Кулиев, Вишневский.
«Минай» (2 тайм): Кемкин, Трубочкин, Чуев, Немчанинов, Розинский, Ловро, Пономарь, Байдал, Воробчак, Голуб, Колесник, Селезнев.
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