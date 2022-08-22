Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай разгромил Хуст в заключительном спарринге
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 18:49 | Обновлено 22 августа 2022, 19:02
366
0

Минай разгромил Хуст в заключительном спарринге

Подопечные Владимира Шарана отгрузили дебютантам Второй лиги четыре безответных мяча

22 августа 2022, 18:49 | Обновлено 22 августа 2022, 19:02
366
0
Минай разгромил Хуст в заключительном спарринге
ФК Минай

18 августа «Минай» провел заключительный контрольный матч накануне старта чемпионата. Подопечные Владимира Шарана на тренировочной базе разгромили второголиговый «Хуст» со счетом 4:0.

Контрольный матч

«Минай» – «Хуст» – 4:0
Голы: Касимов, 45, Байдал, 58, Колесник, 74, Голуб, 85

«Минай» (1 тайм): Бандура, Гончар, Горин, Ю.Кравчук, Дмитрук, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Касимов, Кулиев, Вишневский.

«Минай» (2 тайм): Кемкин, Трубочкин, Чуев, Немчанинов, Розинский, Ловро, Пономарь, Байдал, Воробчак, Голуб, Колесник, Селезнев.

По теме:
Селезнев продолжает тренироваться с Минаем
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
Полесье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай Владимир Шаран Хуст контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
Футбол | 21 августа 2022, 22:20 0
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана

Украинский полузащитник забил гол на 29-й минуте матча Серии A

Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею
Бокс | 21 августа 2022, 23:57 3
Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею
Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею

Британский боксер сам сообщил печальную новость в соцсетях

ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес
Футбол | 22.08.2022, 17:39
ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес
ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Бокс | 22.08.2022, 13:17
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Бокс | 21.08.2022, 20:00
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
21.08.2022, 15:37
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:57 3
Бокс
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
22.08.2022, 04:04 2
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
20.08.2022, 21:50 9
Футбол
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 111
Бокс
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
21.08.2022, 22:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности