Заря забила 7 мячей и выиграла спарринг против двух команд в Польше

30 июля в 12:00 луганская «Заря» провела товарищеский матч в Польше. Соперниками были польские команды «Блонянка» и «Хутник» (по тайму каждая).

Луганская команда, готовясь к матчам Лиги конференций, разгромила соперников, значительно превосходивших по классу. Три гола «Блонянке» и четыре мяча «Гутнику» – таков итог этого миксованного спарринга.

В первом тайме голы забили: Безбородько, 8, 25, Лунев, 22. А во второй половине встречи отличились: Гладкий, 54, Кисиль, 61, Михайленко, 70, Алефиренко, 88.

Товарищеский матч

30 июля. 12:00. Польша

Блонянка / Хутник (Польша) – Заря (Украина) – 1:7

Заря (старт): Жилкин, Алефиренко, Цымбалюк, Снурницын, Смиян, Мишнев, Бражко, Михайленко, Лунев, Безбородько, Гладкий.

Голы: Безбородько, 8, 25, Лунев, 22, Гладкий, 54, Кисиль, 61, Михайленко, 70, Алефиренко, 88.