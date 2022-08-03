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  4. Минай дважды за месяц провел спарринг с дебютантом Второй лиги
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 11:50 | Обновлено 03 августа 2022, 12:03
105
0

Минай дважды за месяц провел спарринг с дебютантом Второй лиги

Оба раза клуб УПЛ выиграл у «Васта» с разницей в два мяча

03 августа 2022, 11:50 | Обновлено 03 августа 2022, 12:03
105
0
Минай дважды за месяц провел спарринг с дебютантом Второй лиги
ФК Минай

«Минай» в рамках первого тренировочного сбора провел два спарринга с клубом «Васт» из Николаева.

Первый состоялся 26 июня и завершился в пользу клуба УПЛ со счетом 3:1, а во втором, 23 июля, «Минай» победил со счетом 2:0.

Стоит отметить, что недавно «Васт» обрел статус профессионального клуба и в новом сезоне выступит во Второй лиге Украины.

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Источник Sport.ua
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