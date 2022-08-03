Украина. Премьер лига03 августа 2022, 11:50 | Обновлено 03 августа 2022, 12:03
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Минай дважды за месяц провел спарринг с дебютантом Второй лиги
Оба раза клуб УПЛ выиграл у «Васта» с разницей в два мяча
03 августа 2022, 11:50 | Обновлено 03 августа 2022, 12:03
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«Минай» в рамках первого тренировочного сбора провел два спарринга с клубом «Васт» из Николаева.
Первый состоялся 26 июня и завершился в пользу клуба УПЛ со счетом 3:1, а во втором, 23 июля, «Минай» победил со счетом 2:0.
Стоит отметить, что недавно «Васт» обрел статус профессионального клуба и в новом сезоне выступит во Второй лиге Украины.
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