Минай дважды за месяц провел спарринг с дебютантом Второй лиги

«Минай» в рамках первого тренировочного сбора провел два спарринга с клубом «Васт» из Николаева.

Первый состоялся 26 июня и завершился в пользу клуба УПЛ со счетом 3:1, а во втором, 23 июля, «Минай» победил со счетом 2:0.

Стоит отметить, что недавно «Васт» обрел статус профессионального клуба и в новом сезоне выступит во Второй лиге Украины.