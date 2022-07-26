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  4. Новичок из Николаева. Названы 5 клубов, которые сыграют во Второй лиге
Украина. Вторая лига
26 июля 2022, 23:42 | Обновлено 26 июля 2022, 23:50
491
0

Новичок из Николаева. Названы 5 клубов, которые сыграют во Второй лиге

Есть принципиальная договоренность с 10 командами, но их может стать 12

26 июля 2022, 23:42 | Обновлено 26 июля 2022, 23:50
491
0
Новичок из Николаева. Названы 5 клубов, которые сыграют во Второй лиге
ФК Васт Николаев

Сколько клубов примет участие в новом сезоне Второй лиги, по словам президента ПФЛ Александра Каденко, сейчас еще сложно сказать.

Пока есть принципиальная договоренность с 10 коллективами, среди которых есть дочерняя команда «Кремня». Однако прилагаются усилия, чтобы было 12 участников.

29 июля руководство ПФЛ намерено провести очередной обмен мнениями с потенциальными участниками турнира Второй лиги, а в начале августа Конференция ПФЛ должна утвердить окончательный состав.

Дебютантом второго дивизиона станет «Васт» из Николаева, который целенаправленно готовится к новым испытаниям. Сначала подопечные Артема Черния тренировались в Яремче Ивано-Франковской области, а затем передислоцировались в Тячев на Закарпатье. Николаевцы проводили контрольные матчи не только с любителями, но и с командами мастеров: с одинаковым счетом 0:2 уступили во Львове «Карпатам», а в Минае – представителю элиты украинского футбола.

Черновицкая «Буковина» пока выясняет отношения в спаррингах только с любителями. На 30 июля запланировано противостояние с соседями из «Эпицентра». Именно после него и определится судьба тех футболистов, которые находятся на просмотре. Состав «Буковины» покинул защитник Эмре Мануила.

Среди участников первенства будет «Чернигов». От бомбардировок российского агрессора пострадала клубная инфраструктура, однако руководство прилагает усилия, чтобы «горожане» встретили сезон во всеоружии.

Футболисты винницкой «Нивы» потерпели в контрольном поединке большое поражение от представителя УПЛ «Руха» (0:5). За подолян выступали преимущественно воспитанники местного футбола, но селекционеры клуба не сидят сложа руки. После возвращения из Львова был подписан контракт с Евгением Морозом, ранее защищавшим цвета «Сум».

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ПФЛ Украины Александр Каденко чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Васт Николаев Кремень Кременчуг Нива Винница Буковина Черновцы Чернигов
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Источник Украинская ассоциация футбола
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