Украина. Премьер лига24 июля 2022, 22:09 | Обновлено 24 июля 2022, 22:18
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Львов в товарищеском матче сыграл вничью с Белками
«Юность» из Львовской области представляет Верхнюю / Нижнюю Белку
24 июля 2022, 22:09 | Обновлено 24 июля 2022, 22:18
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Команда УПЛ «Львов» в товарищеском матче сыграла вничью с «Юностью» из Львовской области (Верхняя / Нижняя Белка).
У команды «Юность» талисман – белка, которая даже изображена на эмблеме клуба.
Товарищеский матч
24 июля
Львов – Юность (Верхняя / Нижняя Белка) – 0:0
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