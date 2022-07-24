Львов в товарищеском матче сыграл вничью с Белками

Команда УПЛ «Львов» в товарищеском матче сыграла вничью с «Юностью» из Львовской области (Верхняя / Нижняя Белка).

У команды «Юность» талисман – белка, которая даже изображена на эмблеме клуба.

Товарищеский матч

24 июля

Львов – Юность (Верхняя / Нижняя Белка) – 0:0