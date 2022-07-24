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  4. Львов в товарищеском матче сыграл вничью с Белками
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 22:09 | Обновлено 24 июля 2022, 22:18
14
0

Львов в товарищеском матче сыграл вничью с Белками

«Юность» из Львовской области представляет Верхнюю / Нижнюю Белку

24 июля 2022, 22:09 | Обновлено 24 июля 2022, 22:18
14
0
Львов в товарищеском матче сыграл вничью с Белками
ФК Львов

Команда УПЛ «Львов» в товарищеском матче сыграла вничью с «Юностью» из Львовской области (Верхняя / Нижняя Белка).

У команды «Юность» талисман – белка, которая даже изображена на эмблеме клуба.

Товарищеский матч

24 июля

Львов – Юность (Верхняя / Нижняя Белка) – 0:0

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Источник Sport.ua
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