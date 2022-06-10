Стало известно, где Металлист 1925 будет проводить матчи УПЛ в новом сезоне

Четвертого июля главная команда «Металлиста 1925» начнет подготовку к сезону 2022/23.

«Желто-синие» местом своей дислокации выбрали село Счастливое в Киевской области. Там подопечные Валерия Кривенцова тоже будут и тренироваться.

Предварительно домашние матчи в следующем сезоне харьковчане планируют проводить на одном из столичных стадионов. Пока это вопрос на стадии решения.

Что касается кадрового вопроса, то, по словам Исполнительного директора клуба Андрея Неделина, тренерский штаб и почти все футболисты в команде остаются.