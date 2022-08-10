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  4. Минай разгромил Хуст в товарищеском матче
Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 20:35 |
394
0

Минай разгромил Хуст в товарищеском матче

Закарпатские разборки закончились в пользу клуба УПЛ

10 августа 2022, 20:35 |
394
0
Минай разгромил Хуст в товарищеском матче
ФК Минай

Закарпатский «Минай» сыграл товарищеский матч против ФК «Хуст», в котором одержал убедительную победу.

Отметим, что ФК «Хуст» – действующий чемпион Закарпатской области, «Минай» – команда УПЛ.

Товарищеский матч

«Минай» – «Хуст» – 4:0 (2:0).
Голы: Пономарь, 45 (с пенальти), Гончар, 45+1, Станкович, 60, Твердохлиб, 84.

«Минай»: Пеньков (Кемкин, 46), Чуев, игрок на просмотре, Аксенов (Ю.Кравчук, 63), Гончар (Горин, 63), игрок на просмотре (Дмитрук, 63), Трубочкин (Витенчук, 63), Станкович (Твердохлиб, 63), Байдал (Касимов, 63), Паламарь (Хахлев, 63), Колесник.

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Минай Хуст товарищеские матчи
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Источник ФК Минай
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