Севлюш – Кривбасс – 0:9. Видео голов и обзор матча

В рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» в товарищеском матче разгромил аматорский клуб «Севлюш» со счетом 9:0.

Контрольный матч

«Севлюш» (Виноградов, Закарпатская обл.) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 0:9

Голы: Евгений Банада (Тимур Кораблин, штрафной), 6 (0:1). Алексей Хобленко, 12 (0:2). Максим Задерака (Евгений Опанасенко), 29 (0:3). Назар Волошин, 40 (0:4). Евгений Банада (Тимур Кораблин, угловой), 45+1 (0:5). Дмитрий Хомченовский (Вячеслав Рябов), 48 (0:6). Вячеслав Рябов (Дмитрий Семенов), 63 (0:7). Вячеслав Рябов (Андрей Понедельник), 64 (0:8). Глеб Попчук (Денис Устименко), 71 (0:9).