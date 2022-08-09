ЛНЗ минимально обыграл Верес

Сегодня, 9 августа, в товарищеском матче встретились «ЛНЗ» и «Верес». Черкасский футбольный клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Товарищеский матч. Буча

«Верес» (Ровно) - «ЛНЗ» (Черкассы) – 0:1

Голы: Павел Замуренко, 80

Следующий матч «ЛНЗ» проведет с «Александрией» 17 августа.