Украина. Первая лига09 августа 2022, 20:43 |
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ЛНЗ минимально обыграл Верес
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Черкасс
09 августа 2022, 20:43 |
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Сегодня, 9 августа, в товарищеском матче встретились «ЛНЗ» и «Верес». Черкасский футбольный клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Товарищеский матч. Буча
«Верес» (Ровно) - «ЛНЗ» (Черкассы) – 0:1
Голы: Павел Замуренко, 80
Следующий матч «ЛНЗ» проведет с «Александрией» 17 августа.
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