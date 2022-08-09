Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ минимально обыграл Верес
Украина. Первая лига
09 августа 2022, 20:43 |
138
0

ЛНЗ минимально обыграл Верес

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Черкасс

09 августа 2022, 20:43 |
138
0
ЛНЗ минимально обыграл Верес
ФК Верес

Сегодня, 9 августа, в товарищеском матче встретились «ЛНЗ» и «Верес». Черкасский футбольный клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Товарищеский матч. Буча

«Верес» (Ровно) - «ЛНЗ» (Черкассы) – 0:1

Голы: Павел Замуренко, 80

Следующий матч «ЛНЗ» проведет с «Александрией» 17 августа.

По теме:
В сети появился календарь первого круга УПЛ
Шахтер - Аль-Адала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес Ровно ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «С такой игрой Динамо нечего делать против Бенфики»
Футбол | 09 августа 2022, 08:55 21
Йожеф САБО: «С такой игрой Динамо нечего делать против Бенфики»
Йожеф САБО: «С такой игрой Динамо нечего делать против Бенфики»

Специалист – о перспективах команды Мирчи Луческу в Лиге чемпионов

ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Футбол | 09 августа 2022, 02:59 22
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису

Известный журналист жестко прошелся по некоторым клубам УПЛ

Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Другие виды | 09.08.2022, 12:35
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Шаблий открестился от воспитанника Динамо, который перешел в Уфу
Футбол | 09.08.2022, 19:03
Шаблий открестился от воспитанника Динамо, который перешел в Уфу
Шаблий открестился от воспитанника Динамо, который перешел в Уфу
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
Теннис | 09.08.2022, 15:59
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
08.08.2022, 21:58 2
Футбол
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
09.08.2022, 07:39 3
Война
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
08.08.2022, 06:45 23
Футбол
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
08.08.2022, 08:23 12
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
07.08.2022, 19:01
Теннис
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
07.08.2022, 23:55 5
Футбол
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности