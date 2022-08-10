Украина. Премьер лига10 августа 2022, 11:50 | Обновлено 10 августа 2022, 12:12
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ЛНЗ – Верес – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
10 августа 2022, 11:50 | Обновлено 10 августа 2022, 12:12
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В рамках подготовки к новому сезону ровенский «Верес» в контрольном матче проиграл черкасскому ЛНЗ со счетом 0:1.
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