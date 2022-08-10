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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 11:50 | Обновлено 10 августа 2022, 12:12
58
0

ЛНЗ – Верес – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

10 августа 2022, 11:50 | Обновлено 10 августа 2022, 12:12
58
0
ЛНЗ – Верес – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК ЛНЗ

В рамках подготовки к новому сезону ровенский «Верес» в контрольном матче проиграл черкасскому ЛНЗ со счетом 0:1.

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Источник Sport.ua
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