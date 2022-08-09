Украина. Премьер лига09 августа 2022, 08:17 | Обновлено 09 августа 2022, 08:23
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ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
09 августа 2022, 08:17 | Обновлено 09 августа 2022, 08:23
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Во вторник, 9 августа, состоится контрольный поединок, в котором ровенский «Верес» сыграет против черкасского ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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