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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 08:17 | Обновлено 09 августа 2022, 08:23
36
0

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

09 августа 2022, 08:17 | Обновлено 09 августа 2022, 08:23
36
0
ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

Во вторник, 9 августа, состоится контрольный поединок, в котором ровенский «Верес» сыграет против черкасского ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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