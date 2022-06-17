Григорчук рассказал, готов ли Черноморец проводить новый сезон УПЛ

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, готова ли одесская команда участвовать в новом сезоне УПЛ, если он начнется.

«Команды как таковой сейчас нет. Легионеры где-то в арендах играют. Хорошо, что хотя бы играют. А наши украинцы где-то тренируются, поддерживают форму, но о чем тут говорить...».

«Нужно минимум 6-8 недель для подготовки, и это всех, кроме «Динамо» и «Шахтера» касается».

«Нужен способ, чтобы команда вместе тренировалась. Что касается финансовой ситуации, то «Черноморец» готов участвовать в чемпионате», - сказал Григорчук.