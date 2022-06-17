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  4. Григорчук рассказал, готов ли Черноморец проводить новый сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 11:11 |
392
0

Григорчук рассказал, готов ли Черноморец проводить новый сезон УПЛ

Клуб готов, а команды сейчас нет

17 июня 2022, 11:11 |
392
0
Григорчук рассказал, готов ли Черноморец проводить новый сезон УПЛ
chernomorets.odessa.ua

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, готова ли одесская команда участвовать в новом сезоне УПЛ, если он начнется.

«Команды как таковой сейчас нет. Легионеры где-то в арендах играют. Хорошо, что хотя бы играют. А наши украинцы где-то тренируются, поддерживают форму, но о чем тут говорить...».

«Нужно минимум 6-8 недель для подготовки, и это всех, кроме «Динамо» и «Шахтера» касается».

«Нужен способ, чтобы команда вместе тренировалась. Что касается финансовой ситуации, то «Черноморец» готов участвовать в чемпионате», - сказал Григорчук.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
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Источник ПроФутбол
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